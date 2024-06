Élections américaines: Trump face à Biden pour un débat qui pourrait déjà être décisif, voici pourquoi

Après des mois d'invectives, l'heure de la confrontation a sonné: Joe Biden et Donald Trump, au coude-à-coude dans les sondages, se retrouvent ce jeudi pour le premier débat de la présidentielle américaine. Nous nous sommes tournés vers notre correspondante à New York pour mieux comprendre l'importance de ce face-à-face. Pourrait-il faire basculer les sondages?

Les conseillers de Donald Trump, de l'autre côté, lui demandent d'être discipliné, de s'adoucir et de se tenir à ses notes, lui qui a plutôt l'habitude des digressions et des discours décousus. Si le milliardaire peut garder son sang-froid pendant 90 minutes, cela pourrait convaincre les Américains qu'un potentiel second mandat ne serait pas une menace pour la démocratie américaine, comme l'annonce Joe Biden.

L'enjeu de ce débat, c'est bien de mobiliser les indécis. Ceux qui échappent à l'extrême polarisation de la vie politique américaine. Joe Biden en est persuadé, il peut les convaincre. Pour cela, il va mettre en évidence le contraste entre lui et son adversaire. Il veut s'afficher comme compétent, comme raisonnable face à Donald Trump, multi-inculpé, condamné et caractériel.

Les deux candidats sont assez âgés. Est-ce que la forme sera aussi importante que le fond?

Ce débat, c'est l'occasion pour Joe Biden de prouver que ceux qui affirment qu'il est trop âgé pour gouverner ont tort. Le président américain va se montrer très offensif, réactif. Il va devoir éviter d'apparaître figé ou fébrile.

Donald Trump attaque souvent son rival sur son âge, il insinue même qu'il sera dopé pendant le débat. Le milliardaire subit bien moins d'attaques sur ses capacités physiques et mentales, alors que l'écart d'âge entre les deux est seulement de 3 ans et demi (ils ont 78 et 81 ans).

Et dans les discours de Donald Trump, récemment, on a pu entendre qu'il avait des confusions sur des noms de dirigeants de villes et on l'a aussi vu trembler sur certaines vidéos.