Elon Musk vs ChatGPT: l'homme d'affaires porte plainte contre OpenAI

Le milliardaire Elon Musk a déposé plainte contre OpenAI, le créateur de ChatGPT, et ses cofondateurs Sam Altman et Greg Brockman, leur reprochant d'avoir abandonné la mission originelle de la société.

Elon Musk a cofondé OpenAI en 2015 avec Sam Altman notamment, avec des statuts d'organisation à but non-lucratif travaillant sur des logiciels d'intelligence artificielle en "open source" (accessibles, modifiables, utilisables et redistribuables par tous, NDLR), afin de ne pas laisser Google dominer cette technologie majeure. Il en est parti en 2018 et fait désormais partie des plus virulents critiques de l'entreprise. Elon Musk a aussi fondé en 2023 sa propre société d'intelligence artificielle, xAI.

OpenAI n'a pas rendu public le code de son dernier modèle de GPT 4, "rompant le contrat initial", font valoir les avocats d'Elon Musk dans la plainte. "Contrairement à l'accord fondateur, les défendeurs ont choisi d'utiliser GPT 4 non pas pour le bien de l'humanité, mais en tant que technologie exclusive visant à maximiser les profits de la plus grande entreprise au monde", à savoir Microsoft.

Microsoft a promis 13 milliards de dollars d'investissements à OpenAI. Sam Altman a depuis réorienté OpenAI sur une trajectoire lucrative, ce qui lui avait valu d'être renvoyé par une partie du conseil d'administration en novembre. Soutenu par Microsoft, le patron d'OpenAI avait été réintégré cinq jours plus tard.