En Chine, des agriculteurs dépités face à la sécheresse

"Tout est sec", déclare cet agriculteur à l'AFP en fumant une cigarette et en marchant le long d'une rizière près de sa maison à Hudian, une modeste localité de la province du Henan.

Bao Mingchen montre affligé le tuyau qui irrigue habituellement ses cultures: plus aucune eau ne s'en échappe et le sol est craquelé par la sécheresse qui frappe le centre de la Chine.

Ses plants de riz sont toujours d'un vert éclatant. Mais les cultivateurs commencent à se demander combien de temps ils vont encore pouvoir tenir sans précipitations, affirme M. Bao.

La Chine a connu ces dernières années plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes, comme des inondations destructrices et des vagues de chaleur record qui, selon des experts, sont de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique.

Si le centre du pays est frappé par la sécheresse, de fortes pluies et des glissements de terrain dans le sud ont fait ces derniers jours quatre morts et une dizaine de disparus.