En Chine, des pluies torrentielles font au moins 30 morts, canicule à Shanghai

Des pluies diluviennes en Chine ont fait au moins 30 morts et 35 disparus, ont rapporté jeudi les médias d'Etat, au moment où le pays fait face à des événements climatiques extrêmes et à des températures localement inhabituelles.

Une grande partie du nord a souffert de multiples vagues de chaleur, dont la capitale Pékin avec plusieurs jours au-dessus de 35°C, tandis que le passage du typhon Gaemi la semaine dernière a provoqué fortes pluies et inondations dans le sud et l'est du pays.