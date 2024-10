En Côte d'Ivoire, les crèches se multiplient à mesure que les femmes travaillent

Partager:

En Côte d'Ivoire, il n'est plus rare de voir des enfants passer par des crèches et des garderies avant d'entrer à l'école: le nombre de structures est en plein boom à l'heure où de plus en plus de mères, traditionnellement assignées aux tâches domestiques, entrent sur le marché du travail. Selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il existe 254 crèches et garderies privées dans tout le pays - dont 203 à Abidjan -, contre 174 l'année dernière. Près de 300 structures publiques viennent s'y ajouter, également en augmentation.

Dans le quartier huppé de Cocody, Chimène Guissou, 31 ans, vient de déposer sa fille Neriah, âgée de 2 ans, à la garderie Baby Joy. "Ça permet de souffler", lance-t-elle. "C’est ma fille, mais souvent je suis à bout." Après son accouchement, elle avait dû se résoudre à délaisser les petits boulots qu'elle occupait pour s'occuper de son enfant. Aujourd'hui, elle profite des temps de crèche pour chercher à nouveau un travail. "C’est un soulagement pour les femmes de mettre leurs enfants à la crèche, ça leur permet de vaquer à leurs occupations, d’être beaucoup plus épanouies dans leur travail, d’être beaucoup plus soulagées sur le plan physique, moral aussi", assure à l'AFP Johana Yoboué, directrice de la crèche Baby Joy, ouverte en 2018.

Le nombre de femmes ivoiriennes sur le marché du travail est lui aussi en augmentation: 51% en 2022 contre 46% l'année d'avant, selon les chiffres officiels, toutefois plus bas que le nombre d'hommes (81%). Et si une écrasante majorité d'entre elles exercent encore dans le secteur informel, de plus en plus occupent des postes salariés. Le nombre de crèches et garderies reste cependant encore faible pour les 4 millions d'enfants âgés de moins de 6 ans, âge à partir duquel l'école est obligatoire.