Entre Trump et les milliardaires, une idylle retrouvée

La capacité du candidat républicain à mobiliser l'argent des foyers modestes ne s'est jamais démentie, comme le prouvent les plus de 53 millions de dollars collectés en 24 heures après son verdict de culpabilité la semaine dernière, venant principalement de petits donateurs, selon son équipe de campagne.

Mais auprès des plus gros donateurs, l'aura de Donald Trump s'était affaiblie à la suite du chaos entourant l'élection de 2020.

Début mars, Nelson Peltz a pourtant accueilli Donald Trump chez lui en Floride pour un petit-déjeuner aux côtés d'autres milliardaires, dont Elon Musk, selon le Washington Post.

Et dans une interview au Financial Times, il a déclaré qu'il voterait "probablement" pour Donald Trump, mais avec réticence. Ses raisons: une explosion du nombre de migrants traversant clandestinement la frontière avec le Mexique et l'état de santé mentale de Joe Biden "qui fait vraiment peur", selon lui.

Steve Schwarzman est aussi de ces milliardaires qui ont dénoncé l'assaut du 6-Janvier, fustigeant alors "la tentative par une meute de saper notre Constitution".