Environ 3.000 personnes ont fui le Soudan vers la Centrafrique, selon l'ONU

La Centrafrique, pays parmi les plus pauvres du monde en proie à une guerre civile depuis plusieurs années, partage une frontière commune avec le Soudan, dans la province de la Vakaga (Nord-est).

Plusieurs pays frontaliers du Soudan ont annoncé avoir accueilli des milliers de personnes en provenance du Soudan et fuyant les hostilités.

Plus de 14.000 Soudanais et 2.000 ressortissants d'autres pays sont arrivés en Egypte depuis le début du conflit, le 15 avril, a indiqué jeudi le ministère égyptien des Affaires étrangères. Et plus de 3.500 personnes de plus de 35 nationalités, dont de nombreux Turcs, ont trouvé refuge en Ethiopie depuis le 21 avril, selon l'Organisation internationale des Migrations (OIM) de l'ONU à l'AFP.