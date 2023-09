Equateur : un conseiller municipal d'une ville aux mains du narcotrafic enlevé puis tué

Les autorités locales avaient dénoncé jeudi son "enlèvement présumé" et demandé l'aide de la police pour le retrouver.

Son corps a été retrouvé les mains liées et en sang dans une zone boisée de la province de Guayas, une région en proie aux violences liées au trafic de drogue, selon des journalistes de l'AFP qui ont assisté au moment ou le corps était retiré.

Une fusillade a par ailleurs fait jeudi dans le port de Guayaquil tout proche quatre morts, dont un enfant de 11 ans, et six blessés, selon la police. Parmi les blessés figurent deux fillettes de sept et cinq ans.