Éruption de deux volcans sur les îles de Sumatra et de Florès en Indonésie

Deux volcans sont entrés en éruption dimanche sur les îles de Florès et de Sumatra, en Indonésie. Des cendres s'élevant à plus d'un kilomètre ont été projetées dans l'air.

Les autorités locales ont également préparé des postes de santé et distribué gratuitement à la population des masques pour les aider à éviter les infections respiratoires dues aux cendres volcaniques.

Le Marapi, culminant à 2.900 mètres d'altitude, est l'un des volcans les plus actifs de Sumatra. Vingt-quatre randonneurs étaient décédés à la suite d'une autre éruption en décembre dernier.

Sur l'île de Flores, plus à l'est, deux éruptions du volcan Lewotobi Laki-Laki ont également eu lieu dimanche. Ces derniers jours, plus de 5.400 personnes avaient été évacuées des villages situés au pied du volcan.