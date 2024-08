Evan Gershkovich, un intrépide reporter condamné par la Russie

Partager:

TIMOTHY A. CLARY Le journaliste américain Evan Gershkovich, qui a passé plus d'un an derrière les barreaux en Russie pour des accusations d'espionnage jamais étayées, s'est bâti une réputation de reporter déterminé à décrire, malgré les risques, un pays refaçonné par le conflit en Ukraine et la répression. Correspondant du Wall Street Journal également passé par le bureau de Moscou de l'AFP et âgé de 32 ans, il est en passe d'être libéré jeudi dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers avec les Occidentaux, selon les médias américain.

Evan Gershkovich avait été condamné le 19 juillet à 16 ans de prison en Russie à l'issue d'un procès expéditif et à huis clos. Il avait été arrêté fin mars 2023 à Ekaterinbourg, dans l'Oural, dans une affaire d'une gravité sans précédent pour un journaliste étranger depuis la fin de l'URSS. Evan Gershkovich était accusé par les autorités russes "d'espionnage" pour avoir collecté des informations sur une importante usine de chars russe pour le compte de la CIA. Lui, ses proches, son employeur et son pays ont toujours rejeté ces accusations que la Russie n'a jamais étayées, et dénonçaient une affaire fictive et une prise d'otage. Pour Washington, les autorités russes l'ont détenu pour pouvoir l'échanger.

- "Force" et "résilience" - Alexander NEMENOV En détention provisoire à Moscou dans la prison de Lefortovo, tenue par le FSB, Evan Gershkovich expliquait ces derniers mois, dans ses lettres, souffrir de la monotonie de sa détention. Il racontait aussi garder le moral, multipliant les traits d'humour dans ses courriers et racontant être au courant des derniers ragots sur les carrières et les vies amoureuses de ses amis. Il disait aussi attendre sa condamnation pour être transféré dans une colonie pénitentiaire où il devrait théoriquement avoir plus d'activités et d'interactions sociales, ainsi que voir plus souvent le ciel. A Lefortovo, les détenus sont très isolés et en cellule 23 heures par jour.