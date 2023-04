Festival américain de musique de Coachella : nostalgie avec Blondie et Blink-182, méga-show avec Bad Bunny

L'édition 2023 du festival qui se déroule dans le désert et ouvre traditionnellement avec deux week-ends les festivités musicales de l'été a aussi programmé en vedettes principales le groupe de K-pop Blackpink et le discret mais influent chanteur de R&B Frank Ocean.

Pendant deux heures, le Portoricain Bad Bunny - artiste le plus écouté en streaming au monde - a enchaîné ses tubes, rendant un hommage appuyé aux pionniers des Caraïbes de la musique rythmée. De son vrai nom Benito Martinez Ocasio, le jeune homme de 29 ans a interprété "Vete", "Titi Me Pregunto" ou "Yo Perreo Sola" devant des fans hurlants sur fond de visuels spectaculaires et autres feux d'artifice.

Tous approchant ou dépassant la cinquantaine, les musiciens de Blink-182 - Travis Barker, Mark Hoppus et Tom DeLonge -, qui ne s'étaient pas réunis sur scène depuis près de dix ans, avaient au préalable enflammé l'assistance avec leurs tubes "Rock Show", "What's My Age Again", "I Miss You" ou "All The Small Things", repris en choeur par les spectateurs.

Ces derniers se sont ensuite précipités vers une autre scène pour entendre Blondie et ses succès "Heart of Glass" ou "Call Me". La chanteuse a invité le guitariste septuagénaire Nile Rodgers à la rejoindre sur les planches.

- Industrie "timorée" -