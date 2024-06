Gaza : "pillages et contrebande généralisés" empêchent la distribution d'aide

Les pillages et la contrebande "sont généralisés" dans la bande de Gaza et "empêchent" la livraison de l'aide humanitaire, a dénoncé lundi le chef de l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens (UNRWA).

Face aux difficultés de faire rentrer de l'aide sur le territoire - seul le point de passage de Kerem Shalom entre Israël et Gaza est actuellement ouvert -, "la faim est à un niveau catastrophique" dans le territoire, selon l'UNRWA. "Des enfants meurent de malnutrition et de déshydratation, tandis que de la nourriture et de l'eau potable attendent dans les camions" à la frontière avec Israël ou l'Egypte, en attendant la réouverture éventuelle du passage de Rafah, fermé depuis début mai.

L'UNRWA a été violemment prise à partie par Israël qui l'accuse de collusion avec le Hamas, ce que l'agence réfute avec véhémence. Ces accusations ont incité certains pays à bloquer les fonds destinés à l'agence, même si un certain nombre les a, en partie, rétablis. Les Etats-Unis, de loin le principal contributeur, gèle toujours les fonds destinés à l'agence.

Au-delà de Gaza, M. Lazzarini a parlé aussi de la "tragédie" qui se déroule en Cisjordanie.

"Plus de 500 Palestiniens y ont été tués depuis octobre. Les attaques quotidiennes des colons israéliens, les incursions militaires et la destruction de maisons et d'infrastructures critiques font partie d'un système de ségrégation et d'oppression bien huilé", a dénoncé le responsable, qui a également constaté une intensification des escarmouches à la frontière israélo-libanaise, qui "menacent de se métamorphoser en véritable guerre".