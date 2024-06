Guet-apens homophobes: des peines de 5 à 8 d'emprisonnement prononcées

Les accusés ont été reconnus coupables de séquestration, de vol et d'extorsion en bande organisée pour deux d'entre eux, et d'extorsion en bande organisée pour le troisième, le tout à raison de l'orientation sexuelle des victimes.

Pour les deux principaux accusés, Guillaume N. et Karim B., les peines respectives de sept et huit ans d'emprisonnement sont plus élevées que celles requises par l'avocat général (six et sept ans). Conformément aux réquisitions, une peine de cinq ans de prison a été prononcée à l'égard de Guy N.

Les faits reprochés, en janvier 2022, ont suivi un scénario similaire. Après avoir pris contact avec leurs victimes sur un site de rencontres homosexuelles, Guillaume N. arrivait à leur domicile armé, rapidement rejoint par Karim B.

Les deux victimes ont été séquestrées, respectivement une heure et deux jours et demi, et l'une a subi des coups pendant que les auteurs des faits cherchaient à voler des biens ou de l'argent.