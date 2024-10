Harris accuse Trump de vouloir s'en prendre à ses opposants

A trois semaines du scrutin du 5 novembre, la course entre la vice-présidente américaine, en meeting à Erié (nord-est), et l'ancien président, en campagne dans la banlieue de Philadelphie, est toujours aussi serrée.

Kamala Harris a tenté de séduire l'électorat noir lundi tout en lançant une mise en garde plus générale contre la rhétorique aux accents de plus en plus autoritaires de Donald Trump, lui aussi en campagne dans l'Etat clé de la Pennsylvanie.

"Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré, il est en quête d'un pouvoir sans contrôle", a lancé la démocrate après avoir accusé le républicain de vouloir attaquer ses opposants - journalistes, juges et responsables électoraux compris - qui "refuseraient de s'incliner" devant lui.

Elle a diffusé des extraits d'une intervention de Donald Trump, qui a encore élevé d'un cran sa rhétorique antimigrants, accusant dimanche le gouvernement Biden/Harris d'avoir "importé une armée de clandestins" venus "des cachots du monde entier" lors d'un évévenement en Arizona.

Il a aussi affirmé que "la Garde nationale" voire des "militaires" devraient être appelés contre "l'ennemi de l'intérieur" aux Etats-Unis, "des personnes folles, des tarés d'extrême gauche".