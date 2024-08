Harris s'engage à être "aux côtés de l'Ukraine et l'Otan" et ferme avec "les dictateurs"

La candidate démocrate Kamala Harris a promis jeudi qu'elle se tiendrait "fermement aux côté de l'Ukraine et de nos alliés de l'Otan" et ne ferait pas "ami-ami avec les dictateurs", si elle était élue présidente des Etats-Unis en novembre, dans une attaque directe contre Donald Trump.

"Je ne ferai pas ami-ami avec des tyrans et des dictateurs comme Kim Jong Un, qui soutiennent Trump, car ils savent qu'il est facile à manipuler avec des flatteries et des faveurs, ils savent qu'il ne fera pas rendre des comptes aux autocrates car il veut lui-même être un autocrate", a-t-elle lancé lors de son discours d'investiture à la convention démocrate.

Lors d'un long discours d'investitureà Chicago, la vice-présidente a réaffirmé sa ligne de conduite en matière de politique extérieur. Elle a notamment abordé aussi le conflit israélo-palestinien et promis de "conclure" un accord pour une trêve dans la bande de Gaza, en proie à une guerre entre Israël et le Hamas depuis plus de dix mois.