Heman Bekele vient d'être élu "Enfant de l'année": voici son invention pour tenter de sauver "des millions de vies"

"Enfant de l'année" selon le magazine Time, Heman Bekele n'est pas seulement un petit génie de la chimie, c'est aussi un grand idéaliste. Heman Bekele veut changer le monde. "Un monde où les gens ne doivent plus se soucier de payer des milliers de dollars en traitement pour survivre", indique-t-il dans une vidéo diffusée sur la plateforme Youtube. "Un monde d'équité et d'accessibilité, c'est la vision sur laquelle je travaille depuis un an. Et je suis ravi de vous montrer comment une idée peut sauver des millions de vies."

Cette vidéo est celle du concours qu'il a remporté l'an dernier. Il est devenu le meilleur jeune scientifique des États-Unis, 25 000 dollars à la clé pour son invention, un savon susceptible de traiter les cancers de la peau et même les prévenir.