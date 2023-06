Honduras: le bilan de la rixe dans une prison pour femmes réévalué à 46 morts

Les affrontements entre bandes rivales dans la prison pour femmes de Tamara, dans le centre du Honduras, ont fait 46 morts, certaines tuées par balles et d'autres brûlées vives dans l'incendie d'une aile du centre pénitencier, selon un nouveau bilan officiel revu à la hausse mercredi.

Quelque 900 femmes étaient emprisonnées dans le secteur de la prison, située à environ 25 km au nord de la capitale Tegucigalpa, où s'est déclaré l'incendie. Malgré l'intervention de pompiers, de l'armée et de la police, il a été "complètement détruit" par les flammes, selon Mme Ordoñez.

Le Honduras est gangrené par la corruption et la terreur que font régner les "maras", qui se livrent, comme au Guatemala et au Salvador voisins, au racket, au trafic de drogue et aux meurtres sur gages.

Le porte-parole de la direction de la médecine légale, Issa Alvarado, a indiqué que pour l'heure "23 corps ont été identifiés (...) et ont été remis à leurs proches" depuis mercredi matin.

Dès mardi après-midi, les corps des personnes tuées par arme à feu avaient été rapatriés vers la morgue de Tegucigalpa.