Humanitaires, dont un Polonais, tués à Gaza: Varsovie convoque l'ambassadeur d'Israël

Le ministère polonais des Affaires étrangères a annoncé mercredi avoir "invité" l'ambassadeur d'Israël à Varsovie pour discuter de "responsabilité morale, politique et financière" après la frappe israélienne qui a tué sept travailleurs humanitaires à Gaza, dont un Polonais.

"J'ai invité l'ambassadeur (...) Je veux lui parler de la nouvelle situation dans les relations polono-israéliennes et de la responsabilité morale, politique et financière pour l'incident qui s'est récemment produit à Gaza", a déclaré le vice-ministre Andrzej Szajna cité par l'agence PAP.

Le chef de l'état-major israélien Herzi Halevi a reconnu mercredi "une grave erreur". La veille, le président Isaac Herzog avait présenté les "excuses sincères" d'Israël, Benjamin Netanyahu évoquant de son côté une frappe "non intentionnelle" et "tragique" et ajoutant que "cela arrive dans une guerre".

L'ambassadeur d'Israël en Pologne a pour sa part indiqué mardi avoir demandé aux autorités polonaises leur aide pour "contacter la famille" du bénévole polonais, Damian Sobol, 35 ans, tué dans la frappe tragique contre le convoi de WCK.