Hunter Biden, fils du président américain, plaide coupable de fraude fiscale et détention illégale d'arme à feu

Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden et cible récurrente de l'opposition républicaine, a reconnu sa culpabilité dans deux affaires fédérales le concernant, a fait savoir mardi le procureur en charge du dossier.

"Le président et la Première dame aiment leur fils et le soutiennent tandis qu'il continue à reconstruire sa vie. Nous n'aurons pas plus de commentaires", a réagi la Maison Blanche.