Hyundai veut lever 3,3 milliards de dollars en introduisant en Bourse sa filiale indienne

Hyundai vise à lever 3,3 milliards de dollars lors de l'introduction en Bourse de sa filiale indienne, selon une étude de Bloomberg publiée mardi, ce qui en ferait la plus grande introduction en Bourse de l'histoire de ce pays.

Le constructeur automobile sud-coréen a fixé la fourchette de prix de l'introduction en Bourse entre 1.865 roupies (22,20 dollars) et 1.960 roupies par action, a rapporté l'agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Hyundai cherchera à tirer parti de l'essor du marché boursier indien, qui a suscité une frénésie d'introductions en Bourse au cours des deux dernières années, attirant investisseurs nationaux et étrangers.

L'introduction en Bourse devrait battre le précédent record, à savoir la cotation en 2022 de l'entreprise publique Life Insurance Corporation of India. Le gouvernement avait alors levé 2,7 milliards de dollars en vendant une participation de 3,5%.

Les offres seront ouvertes la semaine prochaine et les actions commenceront à être négociées le 22 octobre.

L'entreprise sud-coréenne est présente en Inde depuis plus de 20 ans et est l'un des rares géants étrangers de l'automobile à s'y être imposé, ses rivaux américains Ford et General Motors n'ayant pas réussi à percer sur le marché local.