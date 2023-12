Indonésie : le bilan d'une éruption volcanique relevé à 22 morts

"Neuf des dix victimes disparues ont été retrouvées mortes cet après-midi et sont actuellement en cours d'évacuation. On recherche toujours une victime", a déclaré à l'AFP Abdul Malik, directeur des secours de la ville de Padang.

Le volcan le plus actif de l'île de Sumatra est entré en éruption dimanche et a craché dans le ciel une tour de cendres de 3.000 mètres, plus haute que le volcan lui-même. Le Marapi était au deuxième niveau d'alerte sur une échelle de quatre depuis 2011 avant l'éruption. Une zone d'exclusion de trois kilomètres avait été imposée autour de son cratère.