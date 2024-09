Indonésie: libération d'un pilote néo-zélandais enlevé par des rebelles papous

Un pilote d'avion néo-zélandais qui avait été enlevé par des rebelles armés dans la province indonésienne de Papouasie, en proie à une insurrection, a été libéré en bonne santé après un an et demi de captivité, ont indiqué samedi les autorités indonésiennes et néo-zélandaises.

Le pilote est "sain et sauf" et s'est entretenu avec sa famille, a indiqué le gouvernement néo-zélandais.

- "Enorme soulagement" -

"Nous sommes heureux et soulagés de confirmer que Phillip Mehrtens est sain et sauf et qu'il a pu parler avec sa famille", a déclaré le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais Winston Peters, ajoutant que "cette nouvelle doit être un énorme soulagement pour ses amis et ses proches".

Une conférence de presse des responsables de l'unité spéciale indonésienne est prévue plus tard dans la journée, a précisé M. Ramadhani.

Le pilote assurait des liaisons aériennes vitales vers des communautés isolées au moment de son enlèvement par les rebelles du groupe insurgé de l'Armée de libération nationale de Papouasie occidentale (TPNPB).