Inégalités, surveillance... l'intelligence artificielle constituerait "une menace pour nos droits fondamentaux"

L'apparition de l'intelligence artificielle générative a fait des vagues dans tous les milieux de la société en s'imposant comme assistant dans la vie professionnelle comme dans la vie privée.

Les systèmes d'IA accentuent les inégalités

En 2023, OpenAI lançait ChatGPT-4, un outil capable de synthétiser et de produire du texte de manière encore plus réaliste et plus humaine que la version précédente. Selon Amnesty International, l'IA générative peut offrir des opportunités, mais, "sans réglementation adaptée et efficace, elle pourrait aussi accentuer les risques pesant sur les droits humains dans les domaines tels que l'accès aux prestations sociales, à l'éducation et à l'emploi, les droits du travail, le respect de la vie privée et la sécurité sur Internet".