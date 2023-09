Inondations au Brésil: à l'heure du réchauffement, des dégâts d'une ampleur inhabituelle

Muçum a été la ville la plus touchée par les précipitations exceptionnelles et les vents violents qui ont frappé la semaine dernière l'Etat de Rio Grande do Sul. Bilan: au moins 47 morts, autant de disparus et d'énormes dégâts.

Une semaine après le passage du cyclone, les travaux de nettoyage se poursuivent dans les rues boueuses de cette ville de 4.600 habitants, où seize personnes ont trouvé la mort et dont le centre n'est plus qu'un tas de ruines.

"Les vies humaines sont gravement affectées par le réchauffement excessif de l'atmosphère de la planète, qui se traduit par des événements extrêmes dans diverses parties du monde", explique Dakir Larara Machado da Silva, professeur de climatologie à l'université fédérale de Rio Grande do Sul.