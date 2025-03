Invasion de l'Ukraine: les Etats-Unis et la Russie ont "discuté des prochaines étapes"

Les chefs de la diplomatie américaine Marco Rubio et russe Sergueï Lavrov se sont parlés au téléphone samedi et ont "discuté des prochaines étapes" de leurs pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le département d'Etat.

Les deux ministres ont "discuté des prochaines étapes du suivi des récentes réunions en Arabie saoudite et sont convenus de continuer à travailler au rétablissement de la communication entre les États-Unis et la Russie", a déclaré la porte-parole du département d'Etat Tammy Bruce. Elle n'a donné aucune précision sur la date du prochain cycle de pourparlers entre les Etats-Unis et la Russie, sous l'égide de l'Arabie saoudite.

Malgré les tensions récentes entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, Kiev a accepté le principe d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours sous l'égide des États-Unis si Moscou met fin à ses attaques dans l'est de l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine n'a toutefois accepté aucune trêve, posant au contraire des conditions qui allaient au-delà de ce que prévoyait l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Ukraine.