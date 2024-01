Israël affirme avoir démantelé une cellule terroriste en Cisjordanie

Selon l'armée israélienne, les bombardements ont notamment entrainé la mort d'Abdullah Abu-Shalal, le "chef de l'infrastructure terroriste" du camp, qui aurait planifié un attentat imminent et de grande ampleur. L'homme serait par ailleurs responsable d'une série d'attaques récentes, dont une fusillade à Jérusalem, selon le site d'information The Times of Israel.

Les autorités de santé palestiniennes indiquent quant à elles que trois personnes ont été tuées dans une attaque sur une voiture, mais ne confirment pas si Abu-Shalal fait partie des victimes.