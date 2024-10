Israël: bougies, prières et musique pour commémorer l'attaque du 7 octobre

Avec des bougies, des prières et de la musique, des centaines d'Israéliens se sont rassemblés dimanche à Tel-Aviv pour marquer le premier anniversaire de l'attaque sanglante du mouvement palestinien Hamas sur le sol israélien.

Des photos des victimes défilaient sur un écran, tandis que les participants allumaient des bougies, écrivaient des messages ou s'enlaçaient en silence.

"Venir ici, un an après ce massacre atroce, est profondément émouvant", affirme Solly Laniado, l'un des organisateurs. "On ne sait pas comment trouver les mots. On a peur de fondre en larmes."

"Il y a trois jours, nous ne pensions même pas organiser l'événement", confie-t-il à l'AFP, en évoquant la tension ressentie après les récentes alertes aux roquettes et une attaque de missiles sur Tel-Aviv.