A J-15, course plus serrée que jamais entre Harris et Trump

A quinze jours de la présidentielle américaine, dans une campagne au ton chaque jour plus virulent, les sondages restent incapables de départager Kamala Harris et Donald Trump, qui continuent lundi à arpenter les Etats les plus stratégiques.

La vice-présidente fera une tournée éclair dans trois Etats clés, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, dans l'est du pays, alors que l'ancien président se rend dans une région de Caroline du Nord (sud-est) dévastée par un récent ouragan, où ses soutiens diffusent des informations mensongères sur les aides gouvernementales.