Quel est le but Donald Trump en se moquant de Kamala Harris... au McDonald's? "Il y a un enjeu majeur là-derrière"

Nous ne sommes plus qu'à 2 semaines de l'élection présidentielle américaine et la campagne se poursuit avec différents événements, comme ce petit "stage" dans les cuisines de McDonald's pour Donald Trump.

Donald Trump dans les cuisines d'un McDonald's, en train de cuire, saler et servir des frites. Cette scène, assez surréaliste, a été vu par des millions de personnes à travers le monde. Comment expliquer ce geste du candidat républicain et surtout ? Pourquoi autant de petits "détails", à deux semaines seulement du scrutin ?

Tout commence alors que Kamala Harris parle d'un job étudiant en 1983. On peut la croire de bonne foi, car un tel mensonge, au niveau de la campagne, ce serait fatal. Seulement, Donald Trump n'y croit pas et dit que ce n'est pas vrai. Ce qui est important, c'est le symbole et l'enjeu électoral derrière.