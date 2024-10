Japon: Le Premier ministre mise sur sa "lune de miel" politique pour gagner des législatives anticipées

Le nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba doit dissoudre mercredi la chambre basse du Parlement avant des élections législatives anticipées le 27 octobre, espérant profiter de sa "lune de miel" politique pour mener à la victoire son parti miné par des scandales.

M. Ishiba, 67 ans, cherchera via ce scrutin à consolider son mandat afin d'appliquer son programme de renforcement de la sécurité et de la défense, de soutien accru aux ménages à faibles revenus et de revitalisation des campagnes japonaises.