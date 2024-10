Japon: Seven & i confirme une nouvelle offre de rachat par Couche-Tard

Le géant japonais de la distribution Seven & i Holdings a annoncé mercredi avoir reçu une nouvelle offre de rachat de la part de son rival canadien Couche-Tard, un mois après avoir rejeté une première proposition.

L'action a ensuite modéré rapidement ses gains pour finalement clôturer en hausse de 4,7% à 2.335 yens.

Seven & i Holdings est visé par une offre de rachat par le canadien Alimentation Couche-Tard (ACT), auquel il avait demandé début septembre de revoir son offre, la jugeant sous-évaluée. ACT proposait alors 14,86 dollars par action en numéraire.

Le nippon a déclaré mercredi dans un communiqué avoir "reçu une proposition révisée, confidentielle et non contraignante d'Alimentation Couche-Tard", disant vouloir "continuer à maintenir la confidentialité de ses discussions" avec son rival canadien".

Plus tôt mercredi, l'agence Bloomberg avait rapporté que cette nouvelle proposition de rachat, transmise le 19 septembre à Seven & i, se chiffrait cette fois à 18,19 dollars par action, soit environ 20% de plus que sa première proposition.