A Beyrouth, l'afflux de déplacés ravive les tensions communautaires

Le conflit engagé il y a un an avec l'ouverture par le Hezbollah, allié du Hamas palestinien, d'un front contre Israël, a tourné depuis le 23 septembre à la guerre ouverte, l'armée israélienne pilonnant les fiefs du mouvement pro-iranien dans le sud et l'est du Liban, et dans la banlieue sud de la capitale.

Les bombardements ont tué plus de 1.110 personnes selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels, et déplacé plus d'un million de personnes.

- "Barbus" -

Des dizaines de milliers d'entre elles ont afflué dans la capitale, s'entassant dans les écoles ou dormant même dans la rue.

En quinze jours, le visage de Beyrouth, devenue surpeuplée, s'est transformé, avec un trafic plus embouteillé que jamais et des déchets débordant.