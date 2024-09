"Je n'avais jamais vu ça": un village du Portugal encerclé par les flammes

Le Portugal a demandé lundi l'aide de ses partenaires européens pour lutter contre une série de feux de forêts qui ont fait jusqu'à présent deux morts et plusieurs blessés, selon un dernier bilan des services de la protection civile.

L'une des victimes est un Brésilien de 28 ans qui travaillait pour une société forestière. Il aurait été piégé par les flammes alors qu'il tentait de récupérer des outils, selon un communiqué de la gendarmerie cité par l'agence Lusa.

"Ce fut la panique, je me suis réfugiée chez moi, je n'avais jamais vu ça. Le feu était tout autour du village et les avions ne pouvaient pas voler avec la fumée, vous savez les grands canadairs. Du coup, on était là avec nos petits seaux d'eau pour essayer d'éteindre tout ça", a témoigné de son côté Maria.

Dimanche, un pompier volontaire qui combattait un incendie près d'Oliveira de Azeméis, dans la région d'Aveiro (nord), est mort "soudainement" pendant une pause repas, a informé le ministère de l'Intérieur.