Jens Stoltenberg reçoit la plus haute distinction civile américaine

"Monsieur le secrétaire général, vous avez guidé cette alliance à travers l'une des périodes les plus importantes de son histoire", a déclaré M. Biden lors de la remise de la plus haute distinction civile des États-Unis.

"Quand la guerre russe en Ukraine a débuté, vous n'avez pas hésité. Aujourd'hui, l'Otan est plus forte, plus intelligente et plus énergique que quand vous avez commencé", a ajouté M. Biden à l'encontre de M. Stoltenberg. "Des milliards de personnes en Europe et en Amérique du Nord - et même le monde entier - récolteront les fruits de votre labeur dans les années à venir sous forme de sécurité, d'opportunités, de plus grande liberté".