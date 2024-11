Kamala Harris félicite Donald Trump: voici quand la vice-présidente s'exprimera après sa défaite

Kamala Harris, vice-présidente actuelle des États-Unis et candidate malheureuse à la présidentielle de 2024, prononcera un discours ce mercredi soir aux alentours de 22 heures, heure belge. Ce discours est attendu pour officialiser sa défaite face à Donald Trump, qui a été élu 47e président des États-Unis.

Selon des informations rapportées par CNN et Reuters, basées sur des sources anonymes, Kamala Harris s'exprimera depuis l'université Howard, où elle a passé la nuit électorale.

Un discours prévu pour ce soir

Pour l'instant, la vice-présidente n'a toujours pas réagi officiellement. Cependant, Kamala Harris prendra bien la parole aujourd'hui, depuis une scène spécialement montée pour l'occasion au cœur de l'université Howard. L'heure exacte de son allocution n'a pas encore été confirmée, mais elle devrait avoir lieu aux alentours de 16 heures (22 heures en Belgique), voire un peu plus tard.

En vue de cet événement, il est possible que quelques partisans de Kamala Harris soient invités pour assister à son discours, afin d'assurer une présence publique et une atmosphère dynamique. Les services secrets ont été mobilisés pour sécuriser la zone et garantir la sécurité de l'ancienne candidate.

Reconnaissance de la défaite et appel à l'unité

Selon un conseiller proche de la candidate démocrate, elle a déjà contacté Trump pour le féliciter de sa victoire. Lors de cet échange, la vice-présidente a souligné l'importance d'une transition pacifique du pouvoir et a encouragé Donald Trump à se comporter en président de tous les Américains.