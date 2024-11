Droits des femmes, IVG, démocratie: faut-il craindre la réélection de Donald Trump ?

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche fait peser de nouvelles inquiétudes sur les droits des femmes et l’équilibre démocratique des institutions américaines. Entre restrictions sur le droit à l’avortement, influence conservatrice accrue à la Cour suprême et contrôle républicain au Congrès, le pays pourrait être profondément remodelé.

Les femmes, notamment en ce qui concerne le droit à l’avortement, pourraient voir leurs droits menacés. Aux États-Unis, les attaques contre ce droit se font de plus en plus pressantes, et la réélection de Donald Trump risque de les intensifier. Durant son précédent mandat, Trump avait déjà agi pour restreindre l’accès à l’IVG, en nommant trois juges conservateurs à la Cour suprême, ce qui a conduit à la révocation de la garantie fédérale du droit à l’avortement en juin 2022.

Depuis cette décision, une vingtaine d’États ont adopté des restrictions partielles ou totales à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Cette dynamique pourrait s’accentuer avec le retour de Trump au pouvoir, d’autant plus que les Républicains ont obtenu la majorité au Sénat. Ils pourraient ainsi instaurer de nouvelles limitations, voire une interdiction nationale de l’avortement.