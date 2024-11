Avec l’élection de Donald Trump, quelle issue pour le conflit au Proche-Orient ? "Les Israéliens sont ravis"

Partager:

Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis ce jeudi 6 novembre. Désormais, une question se pose : quelles seront les conséquences de cette élection sur la scène internationale ?

L'élection de Donald Trump comme président des États-Unis risque d'amener son lot de conséquences en matière de politique étrangère. Quels changements doit-on attendre avec le retour du milliardaire à la tête du pays ? À lire aussi Joe Biden, swing-states…: qu'est-ce qui a précipité la victoire de Donald Trump? Selon notre spécialiste, le style plus direct du milliardaire influencera ses relations avec les autres pays. "Évidemment, le style est différent : ce sera plus rugueux avec Donald Trump, moins prévisible, plus chaotique. Certaines inconnues subsistent, notamment concernant l'OTAN. Il a menacé à plusieurs reprises de s’en retirer, ce qui constituerait une véritable rupture pour l’ordre mondial, surtout dans le contexte de l'Ukraine et de la Russie", explique-t-elle.

Concernant le conflit en Ukraine, on sait que Donald Trump n'est pas particulièrement favorable à la poursuite de l'aide à ce pays. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur ce conflit ? À lire aussi "N'oublions pas que nous parlons d'un pays hostile": la Russie jugera Trump sur ses "actes", notamment son soutien à l'Ukraine "Il a dit et répété, encore aujourd'hui, qu'il ne déclencherait pas de guerre, mais qu'il les arrêterait. Depuis des mois, Donald Trump affirme qu'il mettra fin à la guerre en Ukraine en 24 heures et qu’il n’attendra même pas d'être investi en janvier pour agir ; il s'y attellera immédiatement. Le problème, c’est qu’il n’a jamais précisé comment il s’y prendrait. Il aurait dit à son ami, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán : "Pour moi, c’est fini, plus un centime pour Zelensky". Une attitude qui se faisait également sentir du côté des démocrates, comme le précise notre spécialiste. "Cela dit, il faut noter que même du côté des démocrates, y compris chez Kamala Harris, on commençait à regarder dans le portefeuille".