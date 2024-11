Trump promet de "sauver le pays et restaurer la grandeur de l'Amérique": quelle est la suite pour le président élu ?

Avant même la fin du décompte des votes, Donald Trump s'est proclamé vainqueur, promettant de réparer et de guérir un pays divisé. Le 47e président élu promet un mandat qui restera dans l'histoire.

Il est 8h30, heure belge, lorsque Trump se déclare vainqueur : "Je veux vous remercier tous, c'est formidable, vous êtes des amis. Nous avons des milliers d'amis dans ce mouvement incroyable. Je pense qu'il s'agissait du plus grand mouvement politique de tous les temps. Il n'y a jamais eu rien de tel dans ce pays, et peut-être même au-delà. L'Amérique nous a confié un mandat puissant et sans précédent."

"Trump will fix it": un président qui promet de "réparer l'Amérique"

Avec pour slogan "Trump will fix it" affiché sur son pupitre, Donald Trump a promis de "guérir et réparer l'Amérique".

Il a déclaré : "Cela restera à jamais comme le jour où les Américains ont repris le contrôle de leur pays. Nous allons réparer nos frontières, nous allons tout réparer dans ce pays. Nous avons fait l'histoire ce soir pour une raison, et voilà la raison. Je ne me reposerai pas avant d'avoir redonné à l'Amérique la sécurité et la prospérité que nos enfants méritent, que vous méritez. Ce sera vraiment l'âge d'or de l'Amérique."

Son discours marque l'épilogue d'une campagne particulièrement violente et polarisante. Le pays est fracturé, et Trump, un homme lui-même clivant, reconnaît le défi à venir : "Il est temps de mettre derrière nous les divisions de ces quatre dernières années. Il est temps de s’unir et nous allons essayer, nous allons essayer, nous devons essayer", a-t-il affirmé.

Sur le plan de la politique internationale, Donald Trump n'a prononcé que quelques mots : "On avait battu l'État islamique en un temps record, mais nous n'avions pas de guerre. Ils ont dit, ‘il va commencer une guerre’. Je ne vais pas commencer une guerre, je vais arrêter les guerres", a-t-il assuré, se positionnant comme un garant de la paix.