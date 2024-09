La bourse de Tokyo clôture en forte hausse après sept jours consécutifs de baisse

La Bourse de Tokyo a clôturé en forte hausse jeudi, mettant fin à une série de sept jours de baisse, grâce au yen bas et à la progression des valeurs technologiques, après une réaction initialement négative de Wall Street à un indicateur d'inflation mitigé.

L'indice vedette Nikkei de la capitale nippone a bondi de 3,41% à 36.833,27 points à 07h00 (heure belge) et l'indice élargi Topix a gagné 2,44% à 2.592,50 points.

Mercredi, l'indice des prix à la consommation (CPI) d'août aux États-Unis a dévoilé une inflation s'établissant à 2,5% sur un an, un niveau globalement conforme aux attentes des analystes, et au plus bas depuis février 2021.