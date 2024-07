La campagne de l'ONU "Blue Heart" met en lumière la lutte contre la traite d'enfants

Au moins une victime de la traite d'êtres humains sur trois dans le monde se révèle être un enfant, selon un récent rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). En Afrique subsaharienne, du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes, les enfants représentent 60% des victimes. Si ce chiffre est moindre en Belgique, des enfants sont toutefois signalés chaque année comme de potentielles cibles.

En Belgique, Blue Heart vise principalement à faire connaître le site web multilingue et le numéro de téléphone gratuit 078/055.800. Les victimes et les témoins peuvent ainsi obtenir des informations, signaler un cas ou entrer en contact avec les centres d'accueil spécialisés (PAG-ASA, Payoke et Sürya).