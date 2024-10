La chanteuse cubaine Omara Portuondo met fin à sa carrière

La chanteuse cubaine Omara Portuondo, 93 ans, diva du groupe Buena Vista Social Club, va mettre fin à sa carrière artistique, a annoncé jeudi son fils et agent.

Selon son fils et agent, lors d'un concert mercredi à Barcelone, la chanteuse a montré des "signes de fatigue et de désorientation" et a dû se retirer de la scène où elle chantait en compagnie d'un groupe cubain.

Omara Portuondo "va bien, avec les soins et sous la surveillance de son médecin personnel" qui l'accompagne dans toutes ses tournées, a ajouté M. Jiménez. Il a précisé qu'elle ne chanterait pas lors de son concert d'adieu à Budapest où elle fera l'objet d'un hommage.

Née le 29 octobre 1930 à La Havane, Omara Portuondo, connue pour sa voix chaude, a abordé au cours de sa très longue carrière plusieurs styles musicaux cubains, notamment le boléro et le "filin" ou "feeling", style aux thématiques romantiques influencé par le jazz nord-américain.