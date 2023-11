La Chine oeuvrera à "rétablir la paix au Moyen-Orient", dit le chef de la diplomatie

"Oeuvrons ensemble pour calmer rapidement la situation à Gaza et rétablir la paix au Moyen-Orient dès que possible", a déclaré M. Wang lors de son discours d'ouverture à Pékin.

"La situation à Gaza affecte tous les pays du monde, remettant en question la notion du bien et du mal et les principes fondamentaux de l'humanité", a-t-il ajouté.

Pékin a déclaré que les discussions visaient à "promouvoir une désescalade de l'actuel conflit israélo-palestinien, de protéger les civils et de résoudre équitablement la question palestinienne".

"La Chine est un bon ami et un frère des pays arabes et musulmans", a déclaré M. Wang.

"Nous avons toujours fermement défendu les droits et les intérêts légitimes des pays arabes et musulmans, et nous avons toujours fermement soutenu les efforts du peuple palestinien pour restaurer ses droits et ses intérêts nationaux légitimes", a-t-il ajouté.