La Chine va reprendre "graduellement" les importations de produits de la mer japonais

Pedro PARDO

La Chine a annoncé vendredi qu'elle allait "reprendre graduellement" les importations de produits de la mer du Japon, suspendues en 2023 après le rejet dans l'océan Pacifique d'eaux traitées provenant de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, le Japon s'est engagé à "respecter ses obligations selon la loi internationale, faire tout son possible pour éviter d'avoir un impact négatif sur la santé humaine et l'environnement, et mener des évaluations continues de l'impact sur l'environnement et les écosystèmes marins".