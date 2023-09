La Commission propose d'étendre d'un an la protection temporaire des réfugiés ukrainiens

L'UE avait activé cette protection inédite une semaine seulement après le début de l'agression russe contre l'Ukraine en février 2022. "La situation instable actuelle n'est pas encore propice au retour sûr et durable des personnes bénéficiant d'une protection temporaire dans l'UE."

"Cette mesure est un gage de sécurité et de soutien pour les plus de 4 millions" de bénéficiaires à travers l'UE, a commenté l'exécutif européen, à propos de cette mesure annoncée la semaine dernière par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union.

La mesure assure une protection immédiate et un accès à différents droits dans l'UE, dont le droit de séjour, l'accès au marché du travail, au logement, à l'aide sociale, à l'aide médicale ou autre. "Elle contribue aussi à éviter de soumettre les régimes d'asile nationaux à une pression écrasante et permet aux États membres de gérer les arrivées de manière ordonnée et efficace", ajoute la Commission.