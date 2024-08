La crainte d'un embrasement enfle au Moyen-Orient, les Etats-Unis musclent leur dispositif

Ibrahim AMRO

Les craintes d'un embrasement enflent samedi au Moyen-Orient, où l'Iran et ses alliés multiplient les menaces contre Israël après la mort du chef du Hamas palestinien et du commandant du Hezbollah libanais, et où les Etats-Unis renforcent leur dispositif militaire.

Au vu de "la possibilité d'une escalade régionale par l'Iran et ses partenaires", les Etats-Unis, principal allié d'Israël, ont annoncé "modifier (leur) dispositif militaire" pour "améliorer la protection des forces armées des Etats-Unis" et "doper le soutien à la défense d'Israël".