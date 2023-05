La Maison Blanche invite les géants de la tech pour parler IA

Un responsable de la Maison Blanche a précisé que le gouvernement voulait insister sur la nécessité "d'innover de façon responsable, éthique et digne de confiance". Des entretiens sont aussi en cours avec divers chercheurs, sociétés et ONG pour nourrir la réflexion sur l'IA.

Cette technologie est très présente au quotidien depuis des années, des algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux aux logiciels de recrutement et à de nombreux appareils ménagers haut de gamme.

Mais le succès fulgurant cet hiver de ChatGPT, l'interface d'IA générative d'OpenAI, une start-up largement financée par Microsoft, a lancé une course à des systèmes toujours plus intuitifs et performants qui suscitent un enthousiasme et des inquiétudes d'une ampleur nouvelle.