La mort de Sinouar ouvre "une nouvelle perspective" pour un cessez-le-feu, affirme Borrell

"Après la mort de Yahya Sinouar, une nouvelle perspective s'ouvre et nous devons nous en saisir pour obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages (israéliens encore captifs) à Gaza, et oeuvrer à une solution politique", a déclaré Josep Borrell aux journalistes lors d'une réunion des ministres de la défense du G7 à Naples (Italie).

"Ce devrait être une opportunité en vertu de laquelle un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages pourraient être obtenus. Et qui ouvrirait la porte à plus d'aide humanitaire", a-t-il ajouté.