La nouvelle boisson à la mode aux Etats-Unis fait des vagues

Prime a été créée en 2022 par l'Américain Logan Paul et le Britannique KSI, deux des Youtubeurs les plus influents. Une première boisson, Prime Hydration, ne contenait elle pas de caféine.

Depuis, sur le réseau social TikTok, de nombreuses vidéos montrent des enfants brandissant fièrement les fameuses bouteilles, sur une petite musique clamant "on a trouvé Prime, les gars!".

Une vidéo des deux stars d'internet, au moment du lancement, les montre en train de jouer aux jeux vidéo ou encore au ping-pong, d'abord très lentement et sans entrain, puis frénétiquement après avoir bu la boisson.

Mais cette année, une seconde ligne a été lancée: Prime Energy. Une seule cannette contient 200 mg de caféine -- soit bien plus que les 30 mg contenus dans une cannette de Coca-Cola, et les 80 mg d'une cannette de Red Bull.

Or selon les experts médicaux, la consommation de caféine est déconseillée pour les plus jeunes.

Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas en consommer du tout, prévient l'Académie américaine pour la psychiatrie des enfants et adolescents (AACAP), une association professionnelle. Et entre 12 et 18 ans, une limite de 100 mg par jour est conseillée -- soit une demie cannette de Prime Energy.

Outre de l'agitation, de l'anxiété ou des maux de tête, l'ingestion de trop de caféine par un enfant peut entraîner des vomissements, une pression sanguine élevée, ou encore des problèmes de rythme cardiaque, selon l'AACAP. Certains peuvent y être plus sensibles que d'autres.