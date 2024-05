La peine de mort: de moins en moins de pays l'appliquent mais le nombre d’exécutions est à son plus haut niveau en 10 ans

Partager:

En 2023, le nombre d’exécutions a atteint son plus haut niveau en près d’une décennie, notamment en raison d’une flambée des mises à mort au Moyen Orient, a déclaré Amnesty International ce mercredi 29 mai, à l’occasion de la publication de son rapport annuel sur le recours à la peine de mort dans le monde.

Au total, 1 153 exécutions ont eu lieu en 2023, sans compter les milliers d’autres auxquelles la Chine aurait procédé, ce qui représente une hausse de 31 % par rapport aux 883 enregistrées en 2022. Il s’agit du chiffre le plus élevé enregistré par Amnesty International depuis 2015, année où 1.634 personnes avaient été exécutées. En dépit de cette augmentation, le nombre de pays ayant procédé à des exécutions n’a jamais été aussi bas. "La montée en flèche du nombre d’exécutions recensées est principalement imputable à l’Iran. Les autorités de ce pays ont fait preuve d’un mépris total à l’égard de la vie humaine et multiplié les mises à mort pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui illustre les effets discriminatoires de la peine capitale en Iran sur les groupes de population les plus marginalisés et les plus pauvres", a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International.

"Malgré les revers que nous avons observés cette année, en particulier au Moyen Orient, les pays qui procèdent encore à des exécutions sont de plus en plus isolés. Notre travail de campagne contre ce châtiment abject fonctionne. Nous continuerons jusqu’à ce que la peine de mort soit abolie." Les cinq pays ayant procédé au plus grand nombre d’exécutions en 2023 étaient la Chine (probablement plusieurs milliers, non recensées dans ce décompte), l’Iran, l’Arabie saoudite, la Somalie et les États Unis. L’Iran représentait à lui seul 74 % de toutes les exécutions recensées, et l’Arabie saoudite 15 %. La Somalie et les États Unis ont procédé à davantage d’exécutions en 2023 que l’année précédente.

Le nombre de peines capitales prononcées dans le monde a augmenté de 20 % en 2023, atteignant ainsi un total de 2 428. Augmentation du nombre d’exécutions en Iran En Iran, les autorités ont renforcé leur recours à la peine capitale dans le but de répandre la peur au sein de la population et de resserrer leur emprise sur le pouvoir, en procédant à des exécutions dans tout le pays. Au moins 853 personnes ont été mises à mort en 2023 contre 576 en 2022, soit une hausse de 48 %. Les exécutions ont visé de manière disproportionnée la minorité ethnique baloutche d’Iran, laquelle représentait 20 % des exécutions recensées mais seulement 5 % environ de la population iranienne. Au moins 24 femmes et cinq personnes qui étaient mineures au moment des faits qui leur étaient reprochés ont été exécutées.