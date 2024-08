La police italienne saisit des drones déguisés en pièces d'éoliennes

"Les six conteneurs (dont trois qui transitaient sur le MSC Arina, ndlr) provenaient de Chine et étaient destinés à la Libye. Ils ont été interceptés dans le port d'escale de Gioia Tauro", indique mardi la Guardia di Finanza sur son site internet. "Les conteneurs étaient normalement censés transporter des pièces destinées à l'assemblage d'une éolienne. Cependant, des morceaux de drones étaient cachés entre ces fausses pièces".

La Libye est soumise à un embargo sur les armes depuis plusieurs années. Ce pays d'Afrique du Nord souffre de la guerre qui a suivi le renversement et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pouvoir est désormais divisé entre les gouvernements rivaux de Tripoli, à l'est, et de Benghazi, à l'ouest. L'Italie a saisi les pièces de drones parce qu'elles auraient pu être destinées à alimenter ce conflit.